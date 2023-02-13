غداً الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السنوي الـ6 للجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة

ينطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة الرياض، المؤتمر السنوي السادس للجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة، بالتعاون مع الجمعية الخليجية لجراحات السمنة، والرابطة العربية لجراحات السمنة، والاتحاد الدولي لجراحة السمنة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويستضيف المؤتمر نخبة من خبراء الأطباء والجراحين المختصين في علاج السمنة من المملكة العربية السعودية ومن مختلف دول العالم لنقل وتبادل الخبرة والمعرفة العلمية في مجال علاج السمنة.
وترتكز جلسات المؤتمر على عدة محاور رئيسية تناقش التقنيات الحديثة في علاج السمنة والتطورات التي شهدها هذا المجال، كما تتضمن الجلسات المواضيع الشيقة التي تلبي الاحتياجات التعليمية والفنية للمختصين في هذا المجال .
ويستعرض المؤتمر أيضًا ملفات عديدة منها أمان العمليات الجراحية ونجاحها على المدى الطويل والمنافع الصحية لعلاج السمنة وأحدث ما توصل إليه العلم في الأمراض المصاحبة للسمنة، كما يناقش المؤتمر التطورات المستجدة في علاج السمنة مثل العلاجات والحقن الدوائية الجديدة كخيارات فعالة لعلاج السمنة.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام ويصاحبه ورش عمل مختصة لمناقشة الحالات الخاصة والعلاج الدوائي والتغذية.