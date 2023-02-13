غداً الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السنوي الـ6 للجمعية السعودية لطب وجراحات السمنة

وترتكز جلسات المؤتمر على عدة محاور رئيسية تناقش التقنيات الحديثة في علاج السمنة والتطورات التي شهدها هذا المجال، كما تتضمن الجلسات المواضيع الشيقة التي تلبي الاحتياجات التعليمية والفنية للمختصين في هذا المجال .