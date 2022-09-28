احتفالاً باليوم الوطني92.. "بنيان الخيرية" تدعم الأسر المنتجة

الجدير بالذكر، أن فرع جمعية بنيان الخيرية للإسكان والتنمية بجدة، العديد من الخدمات الإجتماعية، والسكنية، وغيرها من الخدمات المتنوعة مثل، الإسكان التنموي، والإيجار المنتهي بالتملك، والأوقاف، ودفع الإيجار عن الأسر المستحقة، وذلك عن طريق التنمية المستدامة التي تهدف إلى الإهتمام بالأسر من خلال تعليمهم، وتدريبهم، وتمكينهم، وتوفير برامج تدريبية خاصة، تمكنهم من دعم مشاريعهم، وتسويقها عن طريق إقامة بازارات مجانية لهم داخل وخارج الجمعية.