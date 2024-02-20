الأمير سعود بن طلال يرعى ختام مهرجان الصقور في نسخته الأولى بالأحساء

وأشار "الموسى" إلى الدعم المباشر المقدم من محافظ الأحساء للجنة المنظمة للمهرجان، وهو ما يندرج تحت اهتمام الأمير سعود بن طلال، بتعزيز هذا الموروث الثقافي للمملكة والقيم المرتبطة به، فضلاً عن دعمه لمحترفي الصقارة والهواة على مستوى المحافظة، وبين أن ما يمكن أن تحققه النسخ القادمة من المهرجان من عوائد اقتصادية كبرى، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة التي تدعم هذا الموروث، وتسهم في المحافظة على قيمته، مما يعزز من جانب تأصيل تراث الصقور في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، موضحاً أن المهرجان تضمن فعاليات رئيسة كسباق الملواح، ومعرضاً ثقافياً عن "قصة الصقر"، وأخرى مصاحبة.