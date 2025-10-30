بيع صقرين بـ (270) ألف ريال في الليلة الـ 16 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025

وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ (270) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح حرض، للطواريح جابر صالح المري وعويض وحمد محمد المري، وعلي هادي المري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (180) ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح أبرق الكبريت، للطاروحين سالم سعد فهيد، وسعد سالم فهيد، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (90) ألف ريال.