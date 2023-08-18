جامعة الملك فيصل تبدأ استقبال طلبات الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الملك فيصل، وفي ضوء ما أوصى به مجلس شؤون الجامعات عن فتح بوابة استقبال طلبات الترشيح للقبول في عدد إضافي من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 1-2-1445هـ الموافق 17-8-2023م وحتى يوم الاثنين 5-2-1445هـ الموافق 21-8-2023م.
وللتعرف على البرامج المتاحة اضغط هناhttps://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/Prog-1445.pdf
وللتعرف على الخطط الدراسية اضغط هنا
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Pages/PGS-Programs.aspx
وللتعرف على طريقة التقديم عبر بوابة الدراسات العليا اضغط هنا
https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/Applying-For-Admission1445.pdf
وللتقديم على البرامج اضغط هنا
https://services.kfu.edu.sa/PostGraduate