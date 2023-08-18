محليات

جامعة الملك فيصل تبدأ استقبال طلبات الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا

تستمر حتى الاثنين القادم
جامعة الملك فيصل
جامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل، وفي ضوء ما أوصى به مجلس شؤون الجامعات عن فتح بوابة استقبال طلبات الترشيح للقبول في عدد إضافي من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 1-2-1445هـ الموافق 17-8-2023م وحتى يوم الاثنين 5-2-1445هـ الموافق 21-8-2023م.

وللتعرف على البرامج المتاحة اضغط هناhttps://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/Prog-1445.pdf

وللتعرف على الخطط الدراسية اضغط هنا

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Pages/PGS-Programs.aspx

وللتعرف على طريقة التقديم عبر بوابة الدراسات العليا اضغط هنا

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/HigherStudies/Documents/Applying-For-Admission1445.pdf

وللتقديم على البرامج اضغط هنا

https://services.kfu.edu.sa/PostGraduate

جامعة الملك فيصل
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