جامعة الملك فيصل تبدأ استقبال طلبات الترشيح للقبول في برامج الدراسات العليا

أعلنت جامعة الملك فيصل، وفي ضوء ما أوصى به مجلس شؤون الجامعات عن فتح بوابة استقبال طلبات الترشيح للقبول في عدد إضافي من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 1-2-1445هـ الموافق 17-8-2023م وحتى يوم الاثنين 5-2-1445هـ الموافق 21-8-2023م.