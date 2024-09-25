بمشاركة ٨٥ دولة في أكتوبر المقبل.. "محمد بن راشد" يرعى انطلاق المؤتمر الدولي العاشر للغة العربية

وأضاف "موسى": في المؤتمر الدولي الثاني أطلق المجلس "قانون اللغة العربية"، الذي شارك في اعتماده اتحاد المحامين العرب، ثم عرض على البرلمان العربي الذي تولى عرضه على مجالس الشورى والبرلمانات العربية، وأخذ توجيهاتها وملاحظاتها، ثم اعتُمد من مؤتمره السنوي، ليعقد بعد ذلك المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، برعاية جامعة الدول العربية وفي مقرها، مع التركيز على قانون اللغة العربية الاسترشادي الذي يشكل اليوم مرجعًا للسياسات والمبادرات المتنوعة؛ حيث بادرت دول عربية بسن قوانين وطنية للغة العربية، وقد استدعيت إلى البرلمان المغربي لعرض موضوع قانون اللغة العربية في حصة دراسية تهدف إلى سن قانون للغة العربية في المملكة المغربية.