بتوجيه نائب أمير مكة المكرمة.. المركز الوطني للفعاليات ينظم زيارات لذوي الشهداء والمصابين والأيتام لـ "سيتي ووك"

وتُجسد هذه المبادرة القيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة، وحرصها على تكريم جميع أبنائها، خاصةً من قدموا التضحيات من أجل الوطن، كما تُعدّ مثالًا على التعاون المُثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.