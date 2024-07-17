بتوجيه نائب أمير مكة المكرمة.. المركز الوطني للفعاليات ينظم زيارات لذوي الشهداء والمصابين والأيتام لـ "سيتي ووك"

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة التقويم الوطني للفعاليات لمحافظة جدة، ينظم المركز الوطني للفعاليات زيارات لذوي شهداء الواجب والمصابين والأيتام وذوي الإعاقة، إلى منطقة "سيتي ووك" إحدى مناطق موسم جدة 2024 تحت شعار "من جديد" وذلك خلال فترة الموسم.
وتأتي هذه المبادرة تفعيلاً لروح المسؤولية الاجتماعية وبهدف دعم هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتوفير سبل الترفيه والتسلية لهم, وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بفعاليات موسم جدة 2024 في أجواء مريحة وترفيهية، إلى جانب إتاحة زيارة أحد المطاعم بمنطقة "سيتي ووك" والاستمتاع بتجربة تذوق مختلفة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم التقدير والامتنان لذوي شهداء الواجب والمصابين والأيتام وذوي الإعاقة، لتوفير فرصة مميزة لهم للاستمتاع بفعاليات موسم جدة 2024.
وتُجسد هذه المبادرة القيم النبيلة التي تتمتع بها المملكة، وحرصها على تكريم جميع أبنائها، خاصةً من قدموا التضحيات من أجل الوطن، كما تُعدّ مثالًا على التعاون المُثمر بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.