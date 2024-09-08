بعد إشادة صندوق النقد.. "الربيش": رؤية 2030 وصفة دولية ناجحة يمكن محاكاتها وتدويلها

ويرصد "الربيش" أسباب إشادة صندوق النقد الدولي باقتصاد المملكة، ويقول: "لطالما أشاد صندوق النقد الدولي باقتصاد المملكة، وبما حققه من نتائج إيجابية على مدى سنوات الرؤية، وأعلن غير مرة أن برامج الرؤية أعادت صياغة الاقتصاد السعودي بطرق غير تقليدية، أسهمت في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية في كل المجالات.. آخر إشادات الصندوق بالاقتصاد الوطني جاءت في ثنايا مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، مشيداً بما شهدته السعودية خلال السنوات الماضية من إصلاحات اقتصادية شاملة، أثمرت نتائج إيجابية مهمة، ليس أولها تحقيق نمو متسارع لأركان الاقتصاد، واحتواء نسبة التضخم، وليس آخرها خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في تاريخ المملكة.. ولم ينس تقرير صندوق النقد الدولي أن يشيد بالجهود السعودية بتقليص الاعتماد على دخل النفط عبر إيجاد مصادر دخل متنوعة مثل السياحة والترفيه وغيرهما، وهو ما تحقق على أرض الواقع عندما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً هائلاً بلغ 3.8% مدعوماً بالاستثمارات غير النفطية، بينما بلغت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى نسبة لها على الإطلاق متجاوزة 30%".