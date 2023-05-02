شاهد.. سفير المملكة بعمان يزور معرض "جيدكس" العالمي

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، عبدالله بن سعود العنزي، اليوم الثلاثاء، المعرض العالمي للتعليم العالي "جيدكس"، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يعقد المعرض بالعاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 30 أبريل حتى 2 مايو الجاري، بمشاركة عدد من الجامعات السعودية.
والتقى السفير السعودي خلال زيارته للمعرض، بالجهات المشاركة من الجامعات السعودية وهي: جامعة القصيم، وجامعة الطائف، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الأميرة نورة، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
وأشاد السفير "العنزي"، بالحضور اللافت من الجامعات السعودية، وبما تقدمه وتعزيز التواصل مع الجامعات المختلفة والمؤسسات التعليمية، وإبراز الجانب العلمي والبحثي المتميز من جامعات المملكة، والتي تأتي بتوفيق الله، ثم بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
واطلع السفير عبدالله العنزي، على ما تقدمه الجامعات من برامج وإنجازات وما لديها من إمكانات وكليات؛ حيث تتيح أجنحة الجامعة الفرصة للزوار للاطلاع على البيئة التعليمية التي توفرها، بالإضافة إلى تعريف الزوار بالدور الرائد للجامعات السعودية في دعم وتطوير الأبحاث العلمية والجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة.