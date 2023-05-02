شاهد.. سفير المملكة بعمان يزور معرض "جيدكس" العالمي

وأشاد السفير "العنزي"، بالحضور اللافت من الجامعات السعودية، وبما تقدمه وتعزيز التواصل مع الجامعات المختلفة والمؤسسات التعليمية، وإبراز الجانب العلمي والبحثي المتميز من جامعات المملكة، والتي تأتي بتوفيق الله، ثم بدعم حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.