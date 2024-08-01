"العجمي": سعي المملكة لاستضافة كأس العالم خطوة لتعزيز الرياضة وتحقيق "رؤية 2030"

وأشار إلى أن ملف استضافة كأس العالم 2034 يعكس التزام القيادة السعودية، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببناء مستقبل رياضي مشرق. وقد أكد سموه في تصريحات صحفية على حرص المملكة على استكمال جميع التفاصيل والاستعدادات لاستضافة البطولة. هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تنظيم حدث رياضي عالمي، بل يسعى أيضاً إلى خلق بيئة مستدامة تدعم الرياضة كعامل محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.