مزاد "نقوة" فرص عقارية استثنائية شمال مدينة الرياض

يأتي مزاد نقوة كجزء من استراتيجية شركة بصمة لإدارة العقارات لتقديم فرص عقارية متميزة من حيث المواقع و القيمة الاستثمارية للمطورين العقاريين و راغبي التملك بالأحياء الراقية و رواد السوق العقاري الذين يطمحون للاستفادة من العقارات ذات القيمة والتنوع الفريد.
يشمل المزاد 9 عقارات مختارة بعناية لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين لمجموعة فريدة من العقارات من القصور الفاخرة والأراضي السكنية و التجارية والزراعية في مواقع متميزة في أرقي أحياء شمال مدينة الرياض ومنطقة الدرعية بمساحات متعددة و مواقع مختلفة حيث تتنوع الاستخدامات بين السكني والتجاري و الزراعي بالإضافة إلى التنوع العقاري لعقارات المزاد مما يجعل مزاد نقوة فرصة استثنائية للمطورين و المستثمرين و رواد السوق العقاري .
يقام المزاد الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 22/04/1445 هـ الموافق 06/11/2023 م بقاعة التخصصي بمدينة الرياض