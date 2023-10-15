مزاد "نقوة" فرص عقارية استثنائية شمال مدينة الرياض

يشمل المزاد 9 عقارات مختارة بعناية لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين لمجموعة فريدة من العقارات من القصور الفاخرة والأراضي السكنية و التجارية والزراعية في مواقع متميزة في أرقي أحياء شمال مدينة الرياض ومنطقة الدرعية بمساحات متعددة و مواقع مختلفة حيث تتنوع الاستخدامات بين السكني والتجاري و الزراعي بالإضافة إلى التنوع العقاري لعقارات المزاد مما يجعل مزاد نقوة فرصة استثنائية للمطورين و المستثمرين و رواد السوق العقاري .