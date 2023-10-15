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مزاد "نقوة" فرص عقارية استثنائية شمال مدينة الرياض

مزاد "نقوة" فرص عقارية استثنائية شمال مدينة الرياض

يأتي مزاد نقوة كجزء من استراتيجية شركة بصمة لإدارة العقارات لتقديم فرص عقارية متميزة من حيث المواقع و القيمة الاستثمارية للمطورين العقاريين و راغبي التملك بالأحياء الراقية و رواد السوق العقاري الذين يطمحون للاستفادة من العقارات ذات القيمة والتنوع الفريد.

يشمل المزاد 9 عقارات مختارة بعناية لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين لمجموعة فريدة من العقارات من القصور الفاخرة والأراضي السكنية و التجارية والزراعية في مواقع متميزة في أرقي أحياء شمال مدينة الرياض ومنطقة الدرعية بمساحات متعددة و مواقع مختلفة حيث تتنوع الاستخدامات بين السكني والتجاري و الزراعي بالإضافة إلى التنوع العقاري لعقارات المزاد مما يجعل مزاد نقوة فرصة استثنائية للمطورين و المستثمرين و رواد السوق العقاري .

يقام المزاد الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 22/04/1445 هـ الموافق 06/11/2023 م بقاعة التخصصي بمدينة الرياض

شركة بصمة لإدارة العقارات
مزاد نقوة

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