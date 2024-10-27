العالمي يزيد الراجحي يتوج الفائز بالرالي التأهل الرابع

هذا المؤتمر الجديد ينتج طموح الراجحي في سعيه نحو التتويج الرابع في البطولة السعودية تويوتا هذا العام، حيث استمر في تقديم أداء قوي وثابت خلال الموسم الحالي ويهدف الراجحي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في البطولة السعودية، بما في ذلك إنتاج مانته كأحد أبرز أبطال الراليات في المملكة