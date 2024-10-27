العالمي يزيد الراجحي يتوج الفائز بالرالي التأهل الرابع

توج بطل الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي الكلي رالي القصيم الرابع في تاريخه، في النسخة الرابعة من هذا الحدث المميز، حيث االمتنافسين الرالي مجتمعة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك على متن سيارة تويوتا هايلوكس سكاي. وضم الرالي مرحلتين مميزتين بلغم مجموع مسافتهم 611 كيلومتر، وتميزت المرحلة الأخيرة بأجواء ممطرة خلقت لذاً جميلة أضفت قراءةً من صح والمتعة على السباق.
هذا المؤتمر الجديد ينتج طموح الراجحي في سعيه نحو التتويج الرابع في البطولة السعودية تويوتا هذا العام، حيث استمر في تقديم أداء قوي وثابت خلال الموسم الحالي ويهدف الراجحي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في البطولة السعودية، بما في ذلك إنتاج مانته كأحد أبرز أبطال الراليات في المملكة
كما أعرب الراجحي عن امتنانه لرعيته الرسمية الرائعة لرياضة المحركات على دعمهم المستمر لإنجاح هذا الرالي المحلي.
إطار توضيحاته لرالي داكار 2025، عمل الراجحي على تحسين وتطوير نظام تعليق العمل خلال هذه الجولة، حيث استغل وفي رالي القصيم كمرحلة تراكية فنية على السيارة.
وعبر الراجحي عن ترحيبه قائلًا: “أنا سعيد جدًا بهذا الإنجاز في رالي القصيم الرابع، وهذا التقدم خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق لقب بطولة السعودية تويوتا مجددًا. "
"أشكر فريق العمل على الجهود الكبيرة، وأشكر الجماهير التي دعمتنا، ولراعي الفريق الرسمي الجميل لرياضة المصممين، الذي كان له دور كبير في هذا النجاح."
"اختبرنا في هذا الرالي العديد من الباحثين على نظام تعليق السيارة، وهو ما يمنحنا الثقة الأكبر قبل خوض تحدي داكار القادم."
كما عبر تيمو غوتشالك عن نصائحه عن هذا الرالي: “الأجواء كانت رائعة، والمنافسة كانت قوية. تجربة القيادة في مصطلح ممطرة في المرحلة الأخيرة كانت مميزة وتحديًا بشكل معقول وذكرتنا برالي داكار.
"أنا اشترك بالعمل مع يزيد ويمكن هذا الفوز للفريق. لقد قدم فريق دعمًا ممتازًا وحققنا ما نصبو إليه في هذا الرالي."
وبهذا الإنجاز، تواصل زيادة الراجحي مكانته كأحد أبرز أبطال الراليات في المملكة، ويستعد بقوة للتحديات القادمة في إطار تحضيراته لرالي داكار 2025.