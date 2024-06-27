حصرياً للأعضاء ولـ 6 أيام.. "أمازون السعودية" تطلق عروض برايم 2024 بدءاً من منتصف يوليو القادم

أعلنت "أمازون السعودية" عن إطلاق عروض أمازون برايم 2024 خلال الفترة من 16 حتى 21 يوليو القادم لمدة 6 أيام كاملة.
ويتضمن مهرجان التسوق السنوي الحصري لأعضاء برنامج أمازون برايم، باقة واسعة من العروض والتخفيضات الكبيرة وغير المسبوقة. ويقدم آلاف العروض المميزة للأعضاء في المملكة وحول العالم بخصومات على أكثر من 30 فئة من المنتجات، بما فيها الإلكترونيات، والألعاب، والأزياء، والتجميل، والمطبخ، والمنزل، والصحة، والرياضة، وأجهزة أمازون، وغيرها.
وسيكون الأعضاء على موعد مع عدد من المسلسلات العربية الجديدة، بما فيها "النسيان" و"ترتيب خاص" و"دهب غالي" المستوحى من مسلسل My Fair Gentleman.
وسيكون عملاء أمازون برايم على موعد مع عروض غير مسبوقة على العديد من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية مثل: نيفيا، وسكيتشرز، وبوما، وجوزيف آند جوزيف، وسيتافيل، وديلونجي، وسامسونج، ولينوفو، وأوكلوس، وفيليبس، وأنكر، ويوفي، وهونر، وليجو، وغيرها، بالإضافة إلى منتجات من الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن لأعضاء برنامج برايم التسوق على Amazon.sa، من عروض يوم برايم المطروحة من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة وأمازون ألمانيا من خلال متجر أمازون العالمي، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة الشحن الدولي المجاني ودون حد أدنى لقيمة الطلبات.
وسيشهد هذا العام طرح مجموعة من العروض الجديدة تضم الأزياء، والإلكترونيات، والألعاب، ومنتجات المنزل، وغيرها، إلى جانب الخصومات الفورية الإضافية المتاحة من عدد من البنوك المختارة، والتي تتيح لأعضاء برايم فرص توفير أكبر.
وبهذه المناسبة، قال عبدو شلالا، مدير أمازون السعودية: الفعالية ستستمر لمدة ستة أيام كاملة، في سابقة تعد الأولى من نوعها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيمنح أعضاء البرنامج المزيد من الوقت والفرص المقدمة لهم خلال هذه الفترة.
وأضاف أن أمازون تعمل دائماً على ابتكار وتطوير أفضل الطرق بهدف إتاحة الفرص للعملاء في المملكة العربية السعودية الاستفادة القصوى من هذه العروض.
وأردف شلالا: يوم برايم دليل واضح على التزامنا الثابت تجاه عملائنا، مع طرح آلاف العروض التي تشمل مجموعة متنامية من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى عروض من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا من خلال متجر أمازون العالمي، والمتاحة جميعها على Amazon.sa.
وأشار إلى أن يوم برايم يُعَد مهرجاناً للتسوق يقدم العديد من المزايا لعملائه.
وتتيح أمازون برايم فرصة ذهبية لعملائها للانضمام إلى البرنامج من خلال زيارة amazon.sa/prime، والبدء في الاستمتاع بتخفيضات والمشاركة في مهرجان التسوق يوم البرايم الحصري للأعضاء والاستمتاع بخدمة التوصيل السريع والمجاني وتحقيق أقصى استفادة من أمازون من خلال خطوات قليلة وبسيطة مقابل 16 ريالاً سعودياً شهرياً، أو الاستفادة من الاشتراك السنوي مقابل 140 ريالاً سعودياً، وتحميل تطبيق أمازون والبقاء على اطلاع دائم على العروض وعدم تفويتها أو التسوق مباشرة على الموقع الإلكتروني www.amazon.sa/primeday. والاستفادة من خدمات المساعد الرقمي أليكسا، والاستفسار عن موعد مهرجان التسوق من خلال قول "أليكسا، متى يوم برايم؟" باللغة العربية (اللهجة الخليجية) أو باللغة الإنجليزية.
وفي ختام حديثه، قال مدير أمازون السعودية: إن أمازون افتتحت منشأة جديدة العام الماضي في مدينة الرياض لمضاعفة السعة التخزينية للشركة؛ بهدف تلبية الطلبات المتزايدة على منتجات أمازون في المملكة العربية السعودية وتوفير مجموعة أوسع من المنتجات للعملاء، مما يسرع التقنيات المتقدمة المستخدمة في المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل (أو ما يعرف بالميل الأخير)، وتقديم خدمة توصيل سريعة ومريحة لعملاء أمازون برايم في جدة والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والدمام، مع شبكة لوجستية متينة، وأكثر من 25 محطة توصيل مملوكة لأمازون ولأطراف خارجية، بالإضافة إلى شبكة من شركاء خدمة التوصيل في جميع أنحاء المملكة، مع استمرار أمازون الاستثمار في بناء وتوسيع نطاق هذه الشبكة في المملكة وتعزيز تجربة العملاء، والتركيز على السلامة والرفاهية والتقدم الوظيفي لفريق العمل في شبكة العمليات. متمنياً أن يحقق المتسوقون أفضل استفادة ممكنة من عروض أمازون برايم خلال موسم الصيف.
ويتمتع أعضاء برنامج أمازون برايم على Amazon.sa بمجموعة من مزايا التسوق والترفيه الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر: التوصيل مجاني في نفس اليوم وخلال يوم واحد للطلبات المؤهلة التي يتم طلبها قبل الساعة 12:00 وتوصيل دولي مجاني من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، وعروض التسوق الحصرية بما فيها يوم برايم والجمعة البيضاء، وبرايم فيديو التي تمكن الأعضاء من مشاهدة وتنزيل الآلاف من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة على جوائز، وألعاب الفيديو من برايم من خلال الحصول مجاناً على الألعاب الرائجة ومحتواها، والاستفادة من مجموعة متنامية من الألعاب المجانية، وتوصيل طلبات يوم برايم حيث توفر أمازون خدمات التوصيل السريع والمجاني لطلبات يوم برايم وتزويد العملاء بخدمات التوصيل في نفس اليوم وخلال يوم واحد.
يُذكر أن عملاء أمازون على مستوى العالم تمكنوا من توفير نحو 24 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي عبر الاستفادة من ملايين العروض والكوبونات، ويشكل أعضاء برنامج برايم الغالبية العظمى من هذا التوفير، إذ تم توفير أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي خلال يوم برايم 2023، ومن المقرر أن يقدم "يوم برايم 2024" المزيد من فرص التوفير لأعضاء أمازون برايم في المملكة خلال فعالية التخفيضات السنوية لهذا العام.