الأميرة د. مها بنت مشاري: مؤتمر "Space Lead 25" يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء

وتابعت سموها قائلة: إن ما يميز هذا المؤتمر أنه يفتح آفاقا غير تقليدية في البحث العلمي، تجمع بين تخصصات متعددة، من الطب إلى الفيزياء والهندسة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فدراسة تأثيرات الفضاء على صحة الإنسان تمثل تحديا علميا كبيرا لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصا طبية وهندسية واكتشافات يمكن تطبيقها لتحسين جودة الحياة على الأرض، وهو ما يجعل من هذا الحدث منصة تجمع بين الحلم العلمي والواقع التطبيقي".