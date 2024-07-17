"الخطيب": قفزات نوعية في منظومة السياحة الوطنية.. والسعودية من كبرى دول العالم في عدد الغرف الفندقية

وقال وزير السياحة: "تنعم بلادنا -ولله الحمد- بنعم كثيرة، منها تعدُّد الوجهات السياحية والتنوع المناخي، وما تحظى به منطقة عسير خلال موسم الصيف من اعتدال في الأجواء وتدنٍّ في درجات الحرارة مقارنة بمعظم المدن في العالم، وسط أجواء غائمة، وبدرجة حرارة لا تتجاوز 23 درجة مئوية، ووسط تنوع في القرى التراثية ذات الطابع التاريخي، والمزارع الزاخرة بالمنتجات المحلية، وما تقدمه السفرة العسيرية للزائر من تنوُّع في الأطباق الشهية التي تحكي قصصًا جميلة من الماضي". مشيرًا إلى أن رؤية السعودية 2030 ارتكزت على القطاع السياحي الذي يُعد من أهم القطاعات في تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لكثير من القطاعات. وأتت رؤية السعودية 2030 لتعزز قطاع السياحة، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة في سبتمبر 2019م، ثم أطلقت التأشيرة السياحية للتعرف على ثرواتها وعاداتها وتقاليدها في 13 منطقة، بما تحتويه من سواحل وجبال وسهول وحضارة وتاريخ بثقافات وعادات وتراث عريق.