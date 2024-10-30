القوات الجوية تشارك في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي" بالإمارات

ووصلت مجموعة القوات الجوية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، يوم الجمعة الماضي؛ للمشاركة في التمرين، بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد المجموعة المقدم الطيّار الركن عبدالكريم بن علي الزهراني.