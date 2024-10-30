القوات الجوية تشارك في تمرين "مركز الحرب الجوي الصاروخي" بالإمارات

انطلقت مناورات التمرين الجوي المختلط "مركز الحرب الجوي الصاروخي"، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات جوية من دول شقيقة وصديقة، في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات.
تهدف مشاركة القوات الجوية السعودية بعددٍ من الطائرات من نوع "ف 15 سي"، لرفع الجاهزية العملياتية، واكتساب الخبرة للأطقم الجوية والفنية والمساندة، وتطوير التكتيكات والإجراءات في أساليب القتال الجوي.
ونفّذت القوات الجوية التمرين بطلعاتٍ تدريبية نهارية وليلية، لتبادل الخبرات العسكرية في التخطيط والتنفيذ في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية.
ووصلت مجموعة القوات الجوية السعودية إلى قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات، يوم الجمعة الماضي؛ للمشاركة في التمرين، بكافة أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وكان في استقبالها قائد المجموعة المقدم الطيّار الركن عبدالكريم بن علي الزهراني.