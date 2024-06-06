وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتهيئة المصليات والجوامع بمناطق المملكة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

ويأتي هذا التوجيه الذي أصدره معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ انعكاساً للعناية الكبيرة التي تحظى بها بيوت الله من قبل القيادة الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وذلك في إطار دعمهما المستمر لأعمال الوزارة، والتي من ضمنها عمارة المساجد والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.