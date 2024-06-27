"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين بلبنان ونفذ مشروع جراحة القلب للأطفال بإندونيسيا

وجرى خلال شهر مايو 2024م، ضخ 2.790.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.728.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 125 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 16 عملية لصيانة الحمامات المؤقتة و8 من قواعد الخزانات، وتنفيذ 69 عملية تجفيف المياه، فضلاً عن توزيع 3.200 من أوعية نقل وحفظ المياه، وكذلك توزيع 1.600 حقيبة نظافة شخصية، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.