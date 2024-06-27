"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين بلبنان ونفذ مشروع جراحة القلب للأطفال بإندونيسيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 530 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية ربك بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 3.048 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5.335 سلة غذائية في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 37.345 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024 م.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب للأطفال في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 1 يوليو 2024م، بمشاركة 27 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 9 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشروعات الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.
وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال شهر مايو 2024م، ضخ 2.790.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 2.728.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 125 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 16 عملية لصيانة الحمامات المؤقتة و8 من قواعد الخزانات، وتنفيذ 69 عملية تجفيف المياه، فضلاً عن توزيع 3.200 من أوعية نقل وحفظ المياه، وكذلك توزيع 1.600 حقيبة نظافة شخصية، وتنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.
فيما قدّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 2.194 مستفيدًا، خلال شهر مايو 2024م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 453 مريضًا، وعيادة الطوارئ 1.126 فردًا، وعيادة الباطنية 581 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 26 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 8 مستفيدين.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 796 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 2.148 فردًا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 32 مستفيدًا، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.
كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة ببنين بمحافظة عكار بالجمهورية اللبنانية.
وجرى خلال شهر مايو الماضي استقبال 2.965 مريضًا في مركز عكار – ببنين للرعاية الصحية قُدمت لهم 7.122 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 40 % والإناث 60 %، والمجتمع المضيف 39 %، واللاجئين 61 %.
يأتي ذلك حرصًا من المملكة، ممثلةً بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم من جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.