المملكة والسنغال تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس وزراء جمهورية السنغال عثمان سونكو؛ اليوم، بالعاصمة داكار، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ والوفد المرافق له، ضمن جولته لعددٍ من الدول الإفريقية.