المسند: التقسيم الفلكي للفصول الأربعة لا يعكس الواقع المناخي في السعودية والعالم

وبيّن المسند في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” أن تقسيم السنة إلى أربعة فصول، ولكل فصل ثلاثة أشهر، هو تقسيم نظري اصطلاحي فلكي جغرافي، لكنه لا يمثل الواقع المناخي بدقة، إذ إن الفصول تختلف بحسب الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ المحلي، فقد يمتد الشتاء في بعض البلدان إلى خمسة أشهر، بينما لا يتجاوز الشهرين في بلدان أخرى، كما أن إحساس الناس بالفصول لا يتناغم مع التقسيم الفلكي المعتمد على حركة الشمس الظاهرية السنوية بين مداري السرطان والجدي مرورًا بخط الاستواء.