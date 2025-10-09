المسند: التقسيم الفلكي للفصول الأربعة لا يعكس الواقع المناخي في السعودية والعالم

أوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن التقسيم التقليدي للفصول الأربعة فلكيًا وجغرافيًا لا ينسجم مع الواقع المناخي المحسوس، مشيرًا إلى أن التغيرات الجوية والتقلبات الحرارية تختلف من مكان إلى آخر، ولا تتوافق دائمًا مع بداية ونهاية وطول الفصول المحددة فلكيًا.
وبيّن المسند في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” أن تقسيم السنة إلى أربعة فصول، ولكل فصل ثلاثة أشهر، هو تقسيم نظري اصطلاحي فلكي جغرافي، لكنه لا يمثل الواقع المناخي بدقة، إذ إن الفصول تختلف بحسب الموقع الجغرافي وطبيعة المناخ المحلي، فقد يمتد الشتاء في بعض البلدان إلى خمسة أشهر، بينما لا يتجاوز الشهرين في بلدان أخرى، كما أن إحساس الناس بالفصول لا يتناغم مع التقسيم الفلكي المعتمد على حركة الشمس الظاهرية السنوية بين مداري السرطان والجدي مرورًا بخط الاستواء.
وأضاف أن الأجدر أن يُعتمد في تحديد دخول الفصول على الاعتبارات المناخية لا الفلكية، بحيث يكون العنصر الرئيس هو درجة الحرارة، موضحًا أن فصل الشتاء في السعودية – على سبيل المثال – يتمثل غالبًا في ديسمبر ويناير وفبراير، بينما الربيع في مارس وأبريل، والخريف في أكتوبر ونوفمبر، والصيف في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.
واختتم المسند بأن هذا التقسيم المناخي أكثر منطقية وانسجامًا مع الواقع المحسوس من قبل الناس، مؤكدًا أن بداية ونهاية وطول الفصول تختلف طبيعيًا من مكان إلى آخر حول العالم.