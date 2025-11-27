لاعب المنتخب السعودي ونادي العلا للجمباز يجري عملية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال د. الحليبي إن اللاعب تعرض لإصابة قوية في الركبة تسببت في حدوث قطع بالرباط الصليبي الأمامي، وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له عدة فحوصات دقيقة، أبرزها الرنين المغناطيسي MRI والتي أظهرت طبيعة الإصابة بدقة، أُخضع اللاعب لعملية جرت عبر تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الرباط الصليبي وزرع دعامة جانبية للركبة، وبفضل الله سارت وفق الخطة العلاجية، ونجحت بشكل متكامل، حيث تحسنت حالة اللاعب بعد العملية، وتوقع أن يعود إلى ممارسة نشاطه الرياضي بعد قضاء فترة التأهيل.