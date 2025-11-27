لاعب المنتخب السعودي ونادي العلا للجمباز يجري عملية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى الكابتن خالد عبداللطيف المزين لاعب المنتخب السعودي، ونادي العلا بالمدينة المنورة للجمباز، عملية ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي، وزراعة دعامة جانبية للركبة، على يد د. فهد الحليبي استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية المعقدة وإصابات الركبة والكتف.
وكان الكابتن خالد، راجع المستشفى مشتكياً من أعراض حادة أبرزها آلام وتورم بالركبة، وخضع لفحوصات طبية دقيقة، أظهرت أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وقال د. الحليبي إن اللاعب تعرض لإصابة قوية في الركبة تسببت في حدوث قطع بالرباط الصليبي الأمامي، وفور وصوله إلى المستشفى أجريت له عدة فحوصات دقيقة، أبرزها الرنين المغناطيسي MRI والتي أظهرت طبيعة الإصابة بدقة، أُخضع اللاعب لعملية جرت عبر تقنية المنظار، تم فيها إصلاح الرباط الصليبي وزرع دعامة جانبية للركبة، وبفضل الله سارت وفق الخطة العلاجية، ونجحت بشكل متكامل، حيث تحسنت حالة اللاعب بعد العملية، وتوقع أن يعود إلى ممارسة نشاطه الرياضي بعد قضاء فترة التأهيل.
من جانبه عبر الكابتن خالد عن سعادته بنجاح العملية، واستطرد قائلاً أشعر ولله الحمد بالتحسن بعد العملية، وانتهز هذه الفرصة لأقدم شكري وتقديري للدكتور فهد الحليبي وأعضاء الفريق الطبي على الاهتمام بحالتي والجهد الكبير الذي بذلوه في علاجي، وأنا كذلك ممتن لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على هذا المستوى المتطور من الرعاية الصحية التي يقدمها، وأشيد بإمكانياته وتجهيزاته المتقدمة وبهذه الكوادر التي تتمتع بكفاءة مهنية عالية.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر تعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.