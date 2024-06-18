"كلش زين طيبة جيدة".. حجاج عراقيون يصفون شعورهم في الحج بعفوية تامة

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، فيما اتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.