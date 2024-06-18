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"كلش زين طيبة جيدة".. حجاج عراقيون يصفون شعورهم في الحج بعفوية تامة
أحدهم عبّر بالدموع عن فرحته وثمّن لقيادة المملكة ما تقدمه لخدمة ضيوف الرحمن
وصف حاج عراقي، الجهود التنظيمية والتأمينية في موسم الحج هذا العام بعفوية تامة، مشيرًا إلى أن كل الأمور "طيبة جيدة".
في المقابل عبّر حاج عراقي آخر بالدموع عن فرحته لإتمام مناسك الحج.
وقال الحاج العراقي: أشعر بسعادة لا مثيل لها؛ مثمنًا لقيادة المملكة ما تقدمه لخدمة ضيوف الرحمن.
ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.
بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، فيما اتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.