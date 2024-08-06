متعة التنزه وسط الأمطار.. رواج لـ"سوق المظلات" في عسير بفعل جاذبية الأجواء

مع إطلالة أول أيام شهر أغسطس في منطقة عسير تنشط سوق المظلات اليدوية بشكل كبير، هذا الإقبال على اقتناء المظلات ليس من أجل اتقاء أشعة الشمس الصيفية، بل لتوفير متعة التنزه وسط الأمطار المصحوبة بالبَرَد.
ووسط أجواء "ربيعية" وفرتها الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، يحرص معظم المتنزهين على شراء مستلزمات الاستمتاع بزخات المطر التي تهطل على مدار اليوم، حيث تعتبر المظلة من أبرز الأولويات التي يجب توفرها لدى محبي الأجواء الباردة والمعتدلة في صيف عسير.
ومع تواصل هطول الأمطار انخفضت درجات الحرارة في معظم محافظات المنطقة وخاصة الواقعة على مرتفعات السروات، حيث تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية، مع استمرار تحذيرات المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني من استمرار الحالة المطرية خلال الأيام المقبلة.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس توافد مئات العائلات على المتنزهات الطبيعية والحدائق والمطلات السياحية التي تشرف على سهول تهامة عسير؛ لمشاهدة وتوثيق جمال شلالات الماء الطبيعية التي تنساب من أعالي الجبال حيث زادت غزارتها مع شدة الأمطار.
ويمثل شهر أغسطس الذي يعد الأشد حرارة على مستوى العالم، فرصة مهمة لباعة مستلزمات رحلات التنزه في منطقة عسير لتسويق منتجاتهم من الخيم الصغيرة والمظلات اليدوية وأدوات الطبخ، لكن السوق الأبرز هذه الأيام هي سوق المظلات التي تبدأ من 15 ريالًا، وقد تصل إلى 150 ريالًا تبعًا للحجم والجودة.
وتشهد منطقة عسير حركة نشطة في المشروعات السياحية الحديثة والمبتكرة لتحويل عسير إلى وجهة سياحية رائدة عالميًا ومقصدًا للترفيه والثقافة في المملكة وخارجها، معتمدةً في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.