متعة التنزه وسط الأمطار.. رواج لـ"سوق المظلات" في عسير بفعل جاذبية الأجواء

ويمثل شهر أغسطس الذي يعد الأشد حرارة على مستوى العالم، فرصة مهمة لباعة مستلزمات رحلات التنزه في منطقة عسير لتسويق منتجاتهم من الخيم الصغيرة والمظلات اليدوية وأدوات الطبخ، لكن السوق الأبرز هذه الأيام هي سوق المظلات التي تبدأ من 15 ريالًا، وقد تصل إلى 150 ريالًا تبعًا للحجم والجودة.