العملية استغرقت 12 ساعة.. مستشفى بجدة يُنقذ شابًا تهشّم وجهُه
نجح فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ حياة شاب، تعرَّض وجهُه لتهشُّم وكسور.
جاءت الإصابة بسبب حادث مروري كاد أن يودي بحياة الحالة، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح، في عملية استغرقت 12 ساعة.
وقال الفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتورة خلود موسى: إن قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد أعلن عن حالة طارئة تحتاج إلى إنقاذ حياة وتدخّل عاجل؛ بسبب تعرضها لحادث مروري شديد؛ حيث تبين فور استقبال الحالة وجود كسور وتفتت في عظام الوجه والفكّين.
وقالت الدكتورة خلود موسى: إن الفريق الطبي تمكّن من تثبيت كسور عظام الوجه والفكين وخياطة وترميم جرح قطعي لكامل الجزء الأيمن من الوجه، والذي تسبب في تهتك الأنسجة متضمنة مجرى القناة اللعابية وجزءًا من أعصاب الوجه.
وأشار الفريق الطبي إلى أن المريض يخضع الآن للعناية الفائقة، وفي حالة مستقرة، وتُقدّم له الخدمة العلاجية لحين خروجه من المستشفى.
يُذكر أن "تجمع جدة الصحي الثاني" يضم 6 مستشفيات و38 مركز رعاية صحية أولية، تسعى جميعها لتطبيق الخطة الاستراتيجية للتجمع من خلال سهولة الوصول، وجودة الرعاية، والكفاءة وتحسين القيمة، والصحة السكانية والوقاية، وجودة الحياة الوظيفية؛ لتحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية المملكة 2030.