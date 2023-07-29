رئاسة الحرمين تترجم فيلم "صفة العمرة" إلى 5 لغات.. تزامناً مع موسم العمرة

ترجمت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة اللغات والترجمة، فيلماً تعليمياً بعنوان "صفة العمرة"، إلى (5) لغات، هي" "الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والفارسية، والملاوية".
وقال الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية سلطان بن سعود المسعودي: الفيلم يستعرض المسائل الشرعية التي تخص صفة العمرة، ويتضمن عديداً من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها من قِبل المعتمرين.
وأضاف: الفيلم أشرفت عليه لجنة شرعية أجازت النص والمحتوى، حيث جاء وفق ما قرّرته الشريعة الإسلامية في مناسك العمرة خصوصاً.
وأشار "المسعودي"؛ إلى أن الوكالة حرصت على نشر الفيلم بخمس لغات تزامناً مع موسم العمرة.
وأردف: هذا الفيلم أُطلق بتوجيه ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وتابع: ترجمة الفيلم تمّت بالتعاون مع الإدارة العامة للترجمة واللغات بالرئاسة العامة، وجمعية إكرام عابري السبيل، ويأتي هذا تعزيزاً لدور الرئاسة في إظهار رسالة الحرمين الشريفين.