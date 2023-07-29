رئاسة الحرمين تترجم فيلم "صفة العمرة" إلى 5 لغات.. تزامناً مع موسم العمرة

ترجمت وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة اللغات والترجمة، فيلماً تعليمياً بعنوان "صفة العمرة"، إلى (5) لغات، هي" "الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والفارسية، والملاوية".