مبادرة مستقبل الاستثمار: الرئيس البرازيلي يشارك في قمة "الأولوية" بريو دي جانيرو

ويؤكد حضور الرئيس لولا، الذي سيرافقه عدد من المسؤولين من دولة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية، على أهمية قمة "الأولوية" حول معالجة الأولويات العالمية الرئيسية وتعزيز فرص الاستثمار، وتشير المؤسسة إلى أن حضور الرئيس البرازيلي دليل على الدور الأساسي الذي تلعبه البرازيل في مستقبل الاستثمار العالمي والاستدامة.