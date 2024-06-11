مبادرة مستقبل الاستثمار: الرئيس البرازيلي يشارك في قمة "الأولوية" بريو دي جانيرو

أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن مشاركة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإلقائه كلمة في قمة "الأولوية" التي تُعقد للمرة الأولى في أمريكا اللاتينية تحت عنوان "الاستثمار في الكرامة".
ويؤكد حضور الرئيس لولا، الذي سيرافقه عدد من المسؤولين من دولة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية، على أهمية قمة "الأولوية" حول معالجة الأولويات العالمية الرئيسية وتعزيز فرص الاستثمار، وتشير المؤسسة إلى أن حضور الرئيس البرازيلي دليل على الدور الأساسي الذي تلعبه البرازيل في مستقبل الاستثمار العالمي والاستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "نفتخر بانضمام الرئيس لولا إلينا في قمة "الأولوية" هنا في ريو دي جانيرو، ولكونه من أهم القادة في المنطقة، ستثري مشاركته ورؤيته جلساتنا ومبادراتنا بشكل استثنائي، وكنا منذ البداية قد استلهمنا موضوع قمتنا "الاستثمار في الكرامة" من رؤية الرئيس لولا.
ستُعقد قمة "الأولوية" في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو في فندق كوباكابانا بالاس من 11 إلى 13 يونيو 2024، وستتضمن برنامجاً غنياً من الجلسات والمناقشات حول القضايا العالمية بمشاركة أبرز القيادات والمتحدثين من قطاعات مختلفة، وخبراء الاستثمار، وصناع القرار.