فتح بوابات سد "وادي رابغ" لتصريف 30 مليون م3 من المياه لمدة 29 يومًا

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، عن فتح بوابات سد وادي رابغ بمنطقة مكة المكرمة لتصريف 30 مليون م3 من المياه، لمدة 29 يومًا، بمعدل تصريف 12 مترًا مكعبة بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى الوادي، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.