فتح بوابات سد "وادي رابغ" لتصريف 30 مليون م3 من المياه لمدة 29 يومًا

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، عن فتح بوابات سد وادي رابغ بمنطقة مكة المكرمة لتصريف 30 مليون م3 من المياه، لمدة 29 يومًا، بمعدل تصريف 12 مترًا مكعبة بالثانية؛ بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى الوادي، بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ المهندس أحمد بن فواز الحربي، أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ والمكونة من عدة جهات حكومية، باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي؛ للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات .
ودعا الحربي المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.
يشار إلى أن سد وادي رابغ هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طوله 380 م، وبارتفاع 80.5 م، في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220,250,000 م3.