شاهد.. العمالة الوافدة تسيطر على سوق الخضار بجدة.. والرقابة غائبة

سيطرت العمالة الوافدة على السوق المركزي للخضار والفواكه بحي الصفا بجدة في البيع والشراء، بينما لا تجد للمواطن أي وجود إلا واحدًا أو اثنين وسط مضايقات من العمالة الوافدة. وبالرغم من وجود مكتب للجهة المشرفة داخل السوق إلا أن أجهزة الرقابة بها لا تكاد تُذكر.

وأكد سعوديون لـ"سبق" أنهم يواجهون مضايقات من العمالة الوافدة، سواء في الحراج أو في منطقة البيع.. مطالبين عبر "سبق" الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة تجاه وجود العمالة، ومشيرين إلى أن سائقين وعمالة منزلية يقومون بالبيع والشراء في الحراج وفي أطراف السوق دون رقابة.

في السياق ذاته، رصدت "سبق" وجودًا كثيفًا للعمالة الوافدة، فيما فشلت الرقابة في إفساح المجال للسعوديين لممارسة البيع والشراء دون أي مضايقة.