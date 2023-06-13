"المسؤولية الاجتماعية" ينظم مركزاً صيفياً لتأهيل 100 طالب وطالبة من الجامعات السعودية

وتفصيلاً، يتم ذلك من خلال إقامة ندوات وورش عمل نظرية وتفاعلية وقصص النجاح التي سيتم استضافتها وهاكثون المسؤولية الذي سيقام في آخر أيام المركز، متزامناً مع العطلة الصيفية والتي يجد فيها الطلاب والطالبات مساحة من الوقت والبحث عن تطوير قدراتهم وامكانياتهم، وسيراعى في ذلك ظروف السفر بحيث يتم تمكين الطلاب والطالبات لحضور الورش والندوات عن بعد بنسبة معينة مع التأكيد على حضور الهاكثون والاستفادة منه.