"المسؤولية الاجتماعية" ينظم مركزاً صيفياً لتأهيل 100 طالب وطالبة من الجامعات السعودية

ينظم المركز الوطني للمسؤولية والدراسات المركز الصيفي لتعليم المسؤولية الاجتماعية لطلاب الجامعات والذي يهدف إلى تأهيل ١٠٠٠ طالب وطالبة من الجامعات السعودية بشكل مميز في مجال المسؤولية الاجتماعية وتمكينهم من أدواتها لخدمة أهداف رؤية 2030م.
وتفصيلاً، يتم ذلك من خلال إقامة ندوات وورش عمل نظرية وتفاعلية وقصص النجاح التي سيتم استضافتها وهاكثون المسؤولية الذي سيقام في آخر أيام المركز، متزامناً مع العطلة الصيفية والتي يجد فيها الطلاب والطالبات مساحة من الوقت والبحث عن تطوير قدراتهم وامكانياتهم، وسيراعى في ذلك ظروف السفر بحيث يتم تمكين الطلاب والطالبات لحضور الورش والندوات عن بعد بنسبة معينة مع التأكيد على حضور الهاكثون والاستفادة منه.
ويستمر المركز الصيفي لمدة شهر وسيتم منح شهادات حضور للطلاب المشاركين بالإضافة إلى هدايا وجوائز لأفضل 10 طلاب مميزين وكذلك دعم الأفكار المميزة والفائزة في هاكثون المسؤولية في نهاية المركز.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي للمركز إبراهيم المعطش أننا نعيش العصر الذهبي للمسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ التي فعلت هذا المجال، كما أن التعاون قائم بين جميع الجهات من أجل الخروج بعمل على أرض الواقع في مجال المسؤولية بعيداً عن التنظير.
وأضاف المعطش أن ثقافة المسؤولية بدأت في الانتشار بشكلٍ واسع يواكب هذه المرحلة المهمة ولعل إقرار يوم خاص للمسؤولية الاجتماعية والذي يوافق ٢٣ مارس دليل على اهتمام القيادات في البلد على هذا الجانب ودعمه وتمكينه.