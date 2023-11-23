"تقويم فعاليّات جدة" تستعد لتدشين منطقة آسيا الصغرى أحد أبرز مناطق الفعاليّات الترفيهية

يُشار إلى أن تقويم فعاليّات جدة فاز أخيرًا بجائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة في دورتها الخامسة عشرة 2023، وذلك في فرع التميز الاجتماعي، عن مبادرته بإقامة الفعاليّات التي تتواصل طوال هذا العام، من خلال تطبيق شعاره "مع بعض طول السنة" على أرض الواقع، واستضافة أبرز الأحداث والفعاليّات والعروض الترفيهية على الصعيد الدولي، حيث تجاوز عدد زواره حتى الآن أكثر من سبعة ملايين زائر من أهالي وزوار وسياح مدينة جدة.