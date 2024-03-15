الهيئة الملكية للعاصمة المقدسة والمشاعر تعلن تفعيل الخطة التشغيلية لحافلات مكة

وتضمنت الخطة بعض التعديلات على المسارات، وكانت على النحو الآتي: تنطلق رحلة الحافلات لمسار رقم 5 من محطة كدي إلى العوالي، وينطلق الجزء الأول من مسار رقم 6 من جامعة أم القرى، ويلتف المسار قبل أنفاق محبس الجن متجهًا إلى العزيزية الجنوبية، فيما ينطلق الجزء الثاني من مسار رقم 6 من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى محطة جبل الكعبة (جرول)، فيما تنطلق رحلة الحافلات لمسار A7 من محطة قطار الحرمين بالرصيفة إلى محطة جبل الكعبة الغربية تحت الدائري الأول، وتنطلق رحلة الحافلات لمسار رقم 11 من شارع إبراهيم الخليل حي المسفلة إلى حي الشهداء مرورًا بأحياء الكعكية والشوقية والرصيفة.