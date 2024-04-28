لا تفقد السيطرة على سيارتك.. "القيادة السليمة تحت المطر".. 6 نصائح من "المرور"

نبّهت الإدارة العامة للمرور، من ارتفاع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الممطرة؛ مشيرة إلى أهمية اتباع إجراءات السلامة للحفاظ على الأرواح.
وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، مجموعة من النصائح لقيادة سليمة تحت المطر، وحثت على "تحديد الطريق باختيار أقصر وأسلم طريق للوجهة قبل الانطلاق".
وأضافت: "أشعل مصابيحك في حال انعدام الرؤية، لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك، ودع المركبة تتنفس بفتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ".
وأردفت: "قد ببطء وخفف من سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة، وتحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة، واترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك".