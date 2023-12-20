كم شكوى رفَعها المسافرون؟ .. تعرّف على تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر نوفمبر

وكشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رُفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي، التي بلغت (707) شكاوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد لشهر نوفمبر وصلت إلى 100%؛ بينما حل "طيران ناس" ثانيًا بواقع (13) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا "طيران أديل"؛ حيث وصل عدد الشكاوى إلى (38) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد وصلت إلى 91%؛ فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر نوفمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.