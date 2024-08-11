"تركي المازني" يوصي بالتبرُّع بأعضائه ثم يُتوفَّى بسكتة قلبية مفاجئة.. ووالده يُنفِّذ وصيته

وقال "والده" لـ"الإخبارية": إن ابني، رحمه الله تعالى، كان متبرعًا بالكلية لفتاة لا يعرفها من عنيزة، وكان بالي مشغولًا معهم لأنه أعطاهم أملًا في الحياة وقطع الاتصال معهم، وذهبت لمستشفى الملك خالد وبحثت في السجلات عند الاستقبال، وتبيّن لي أن "تركي" متبرع وكل الأمور جاهزة، لكن القدر لم يمهله، ليفاجأ أخو الفتاة بردي له: إذا تركي عاش هو راح ينفذ وعده، وإذا توفي أنا بنفذ وصيته".