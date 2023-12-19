نائب وزير البيئة يشارك "متطوعي الجموم" إطلاق حملة للتشجير
شارك نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي حملة "التشجير" مع عددٍ من المتطوعين والمتطوعات بمحافظة الجموم بمكة المكرّمة، خلال زيارته للمتنزه البيئي بالمحافظة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتشجير، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وأكّد المشيطي؛ أهمية توظيف التقنيات الحديثة وفق معايير الاستدامة والجودة والتنافسية، إلى جانب تطوير حلولٍ مبتكرة لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة
وتفقّد المشيطي؛ إثر زيارته محافظة الجموم، إحدى المزارع السياحية بالمحافظة، معرباً عن سعادته بالاطلاع على المشاريع الطموحة لأبناء المنطقة، وتطبيقهم أحدث النظم والتقنيات الزراعية؛ التي تسهم في تنمية الغطاء النباتي.
كما تفقّد عددًا من المواقع بمنطقة مكة المكرّمة، واطلع على الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين، وفي مقدمتها برنامج "ريف السعودية" لدعم صغار المزارعين، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرع، والخطط والرؤى المستقبلية للوزارة وكيفية تفعيلها من خلال الإدارات والمكاتب بالمنطقة.
وكان المهندس المشيطي؛ قد عقد اجتماعًا خلال الزيارة، حضره وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان، ومدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، إضافةً إلى عدد من مديري الإدارات.