نائب وزير البيئة يشارك "متطوعي الجموم" إطلاق حملة للتشجير

كما تفقّد عددًا من المواقع بمنطقة مكة المكرّمة، واطلع على الجهود المبذولة لخدمة المستفيدين، وفي مقدمتها برنامج "ريف السعودية" لدعم صغار المزارعين، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرع، والخطط والرؤى المستقبلية للوزارة وكيفية تفعيلها من خلال الإدارات والمكاتب بالمنطقة.