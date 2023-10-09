البنك العربي الوطني أول بنك سعودي يحصل على أحدث إصدار من شهادةISO 27001 لأمن المعلومات والأمن السيبراني من هيئة المواصفات البريطانية BSI

حاز البنك العربي الوطني anb على أحدث إصدار من شهادة 27001 ISO الدولية الخاصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية الخصوصية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI ليكون بذلك أول بنك سعودي يحقق هذا الاعتماد المتقدّم، وبما يعكس المعايير النوعية والممارسات الأمنية العالية التي يتبناها البنك لحماية المعلومات، وأكثرها تطوراً.
وتم إجازة الشهادة واعتمادها من قبل هيئة المواصفات البريطانية المرموقة BSI والتي تعد أحد أبرز المنظمات العالمية التي تعمل في مجال تطوير ونشر المعايير التقنية الصادرة من المنظمة الدولية للمعايير ISO، حيث تعد شهادة ISO 27001 إطار دولياً لقياس وتقييم كفاءة المنشآت على حماية بياناتها المالية، وحماية خصوصية المعلومات والبيانات الحساسة للعملاء، ومؤشراً على الممارسات التي تنتهجها المنشآت لتوفير حماية قصوى لبيانات العملاء.
وجاء حصول anb على هذه الشهادة بعد إجراء الهيئة لمراجعة شاملة لخطط البنك واطلاعها على الخطوات الكبيرة والسباقة التي قطعها في سبيل حماية معلومات العملاء وتطبيق أقصى معايير الأمن والامتثال لضوابط ومتطلبات الأمن السيبراني، وفقاً لأفضل الممارسات الأمنية والحماية وأكثر النظم تطوراً.
وأشار المهندس علاء عسلي الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني لدى البنك العربي الوطني anb إلى أن حصول البنك على شهادة ISO الدولية الخاصة بأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية الخصوصية من BSI يعد بمثابة ترجمة عملية لنجاح نهج البنك وخططه الاستراتيجية المتعلقة بحماية عملائه من المخاطر السيبرانية، مضيفاً بأن هذا الإنجاز يعكس حرص البنك وجهوده الرامية للامتثال للمعايير العالمية والتزامه بالاستثمار المستمر في أحدث منظومات تقنية المعلومات والأمن الرقمي وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير، بما يوفر حماية للعملاء وخصوصية بياناتهم، باعتبار أن الأمن السيبراني يندرج ضمن أولويات البنك.
وأعرب عسلي عن شكره وتقديره لعملاء البنك على ثقتهم المتواصلة واختيارهم لـ anb كشريك مصرفي موثوق، لافتاً إلى سعي البنك المتواصل لإثراء تجربتهم المصرفية، وتعزيز القيمة المضافة لمنتجاته وخدماته وتوفير أفضل الحلول المصرفية وفقاً لأرفع معايير الأمن والحماية.