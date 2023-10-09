البنك العربي الوطني أول بنك سعودي يحصل على أحدث إصدار من شهادةISO 27001 لأمن المعلومات والأمن السيبراني من هيئة المواصفات البريطانية BSI

وتم إجازة الشهادة واعتمادها من قبل هيئة المواصفات البريطانية المرموقة BSI والتي تعد أحد أبرز المنظمات العالمية التي تعمل في مجال تطوير ونشر المعايير التقنية الصادرة من المنظمة الدولية للمعايير ISO، حيث تعد شهادة ISO 27001 إطار دولياً لقياس وتقييم كفاءة المنشآت على حماية بياناتها المالية، وحماية خصوصية المعلومات والبيانات الحساسة للعملاء، ومؤشراً على الممارسات التي تنتهجها المنشآت لتوفير حماية قصوى لبيانات العملاء.