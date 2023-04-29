محليات
بالفيديو.. قمة الإنسانية في تعامُل رجال حرس الحدود مع المواطنين ورعايا الدول الشقيقة
امتدادًا للخدمات التي تُقدِّمها حكومة السعودية في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان
أظهر مقطع فيديو جهود حرس الحدود في استقبال عمليات الإجلاء التي نفَّذتها السعودية من جمهورية السودان، امتدادًا للخدمات الإنسانية التي تقدمها حكومة السعودية في عمليات الإجلاء.
يأتي ذلك ضمن جهود حرس الحدود في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، بالتعاون مع الجهات الشريكة.
ويظهر من خلال مقطع الفيديو التعامل الإنساني لرجال حرس الحدود مع المواطنين ورعايا الدول الشقيقة، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، امتدادًا للدور الإنساني الذي تُقدِّمه حكومة السعودية في عمليات الإجلاء.