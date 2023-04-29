بالفيديو.. قمة الإنسانية في تعامُل رجال حرس الحدود مع المواطنين ورعايا الدول الشقيقة

ويظهر من خلال مقطع الفيديو التعامل الإنساني لرجال حرس الحدود مع المواطنين ورعايا الدول الشقيقة، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، امتدادًا للدور الإنساني الذي تُقدِّمه حكومة السعودية في عمليات الإجلاء.