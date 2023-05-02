المملكة تشارك في "قمة النمو 2023" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي

وتتناول القمة عددًا من المحاور والموضوعات، تركز على التمكين من تحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام، وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة ودعم خلق فرص عمل جديدة وملائمة للأجيال القادمة، إلى جانب تعجيل وتيرة الوصول إلى اقتصاد منصف من خلال تعزيز جهود المساواة بين الجنسين والعدالة العرقية والاجتماعية، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والمجتمعات الخضراء