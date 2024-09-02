في سباقات الهجن.. القطري جابر المري يتصدر ترتيب جائزة "سيف السعودية"

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، عن قائمة ترتيب المتصدرين في جائزة سيف السعودية للملاك الأكثر حصولًا على النقاط خلال موسم السباقات الجاري، الذي شارك فيه 28 مالكًا للهجن من السعودية والخليج.