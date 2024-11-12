بقيمة 4.8 مليار ريال.. "سكن" ووكالة الإسكان التنموي تُوقِّعان اتفاقية لدعم 16 ألفًا من الأُسر الأشد حاجة

من جانبه، أوضح الأمين العام لمؤسسة "سكن" عبدالعزيز بن صالح الكريديس أن توقيع هذه الاتفاقية يُمثل خطوة نوعية في مسيرة المؤسسة لتعزيز حلول الإسكان غير الربحي، مؤكدًا أهمية دور الشراكات الاستراتيجية التي تحرص المؤسسة على بنائها مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق أثر مستدام للأسر المستفيدة.