بقيمة 4.8 مليار ريال.. "سكن" ووكالة الإسكان التنموي تُوقِّعان اتفاقية لدعم 16 ألفًا من الأُسر الأشد حاجة

برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء "سكن" ماجد بن عبد الله الحقيل، افتتحت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي" بتوقيع اتفاقية بقيمة 4.8 مليار ريال مع وكالة وزارة البلديات والإسكان للإسكان التنموي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير المسكن الملائم لـ16 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة، وذلك ضمن منتج "وعد" الذي يُعَدُّ أحد الحلول والمنتجات المبتكرة التي تسهم في رفع نسبة التملك للأسر الأشد حاجة.
وأوضح طلال الخنيني، وكيل وزارة البلديات والإسكان للإسكان التنموي، أن وزارة البلديات والإسكان تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات انطلاقًا من إيمانها بأن التكامل والتعاون هما العاملان الأهم لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الإسكاني.
وقال: "نواصل مشوارنا في الإسكان الاقتصادي والتنموي، الذي نجح منذ إطلاقه في 2017 في تمليك أكثر من 37 ألف وحدة سكنية حتى الآن".
من جانبه، أوضح الأمين العام لمؤسسة "سكن" عبدالعزيز بن صالح الكريديس أن توقيع هذه الاتفاقية يُمثل خطوة نوعية في مسيرة المؤسسة لتعزيز حلول الإسكان غير الربحي، مؤكدًا أهمية دور الشراكات الاستراتيجية التي تحرص المؤسسة على بنائها مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق أثر مستدام للأسر المستفيدة.
وثمَّن لرئيس مجلس الأمناء وأصحاب السمو أعضاء المجلس توجيهاتهم ومتابعتهم المستمرة بما يخدم الأُسر الأشد حاجة، ويسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقد ساهمت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" في إيجاد حلول سكنية لأكثر من 35 ألف أسرة في مختلف مناطق السعودية.
وتُعَدُّ مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" مؤسسة أهلية، يرأس مجلس أمنائها وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة، من بينها مبادرة "جود الإسكان"، ومبادرة "حل للابتكار الإسكاني"؛ إذ تعمل "سكن" على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي؛ لتوفير حلول مستدامة.