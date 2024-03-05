القديّة تعلن إطلاق مضمار السرعة ثالث وجهاتها الرئيسة لتقديم تجربة استثنائية في رياضة المحركات

ولإضفاء مزيدٍ من التشويق وتوفير تجربة لا مثيل لها، سيتم دمج المضمار مع المرافق المحيطة بها، حيث يرتفع منعطف "ذا بليد" فوق ساحة العروض الموسيقية، وسوف ينطلق المتسابقون بسياراتهم جنباً إلى جنب مع أفعوانية "الصقر" بمتنزه 6 فلاجز التي تعد أطول وأسرع أفعوانية في العالم، كما سيمر مسار المضمار بمحاذاة المنتزه المائي لمدينة القدية.