بعد تجربة مزاد 2023.. صقّار يكرر النجاح في مزاد نادي الصقور السعودي بصفقة (71) ألف ريال

عاد الطاروح إبراهيم سالم العديساني للمشاركة في مزاد نادي الصقور السعودي 2025، للمرة الثانية بعد مشاركة سابقة في عام 2023، مواصلاً نجاحه ببيع شاهين فرخ طرحه شقيقه بمبلغ (71) ألف ريال، وذلك خلال الليلة التاسعة عشرة من المزاد، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بالتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى الثلاثين من نوفمبر المقبل.
وأعرب العديساني عن سعادته بتكرار المشاركة وتحقيق هذا العائد، مثمنًا الجهود المميزة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح في جميع مراحل المزاد، وقال: "كنا نسمع عن الخدمات التي يقدمها النادي، لكن ما رأيناه فاق التوقعات، فقد استقبلنا فريق النادي في المطار عند الثانية فجرًا، ورافقونا منذ لحظة طرح الصقر، وتولّوا كل ما يتعلق بالرعاية والحجز والسكن بكل احترافية وحفاوة بالغة".
وأوضح العديساني أن مشاركته السابقة في مزاد عام 2023 شهدت بيع شاهين فرخ آخر بمبلغ (91) ألف ريال، مؤكدًا أن الأسعار في مزاد نادي الصقور السعودي منصفة، وتعكس القيمة الفعلية للصقور وجودتها، وأن المزاد منصة يثق بها الطواريح لما يقدمه من خدمات وتنظيم عالي المستوى.
وكان شقيقاه علي وسليم سالم العديساني قد طرحا الشاهين الفرخ الذي بلغ طوله 15 إنشًا، وعرضه 15 إنشًا، ووزنه 862 جرامًا، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال قبل أن يُباع بمبلغ (71) ألف ريال.
ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، التزامًا بمعايير الاستدامة وحماية الأنواع المهددة، إذ لا يُقام المزاد على الشاهين القرناس والصقر الحر.
ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.