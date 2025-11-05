بعد تجربة مزاد 2023.. صقّار يكرر النجاح في مزاد نادي الصقور السعودي بصفقة (71) ألف ريال

وأعرب العديساني عن سعادته بتكرار المشاركة وتحقيق هذا العائد، مثمنًا الجهود المميزة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح في جميع مراحل المزاد، وقال: "كنا نسمع عن الخدمات التي يقدمها النادي، لكن ما رأيناه فاق التوقعات، فقد استقبلنا فريق النادي في المطار عند الثانية فجرًا، ورافقونا منذ لحظة طرح الصقر، وتولّوا كل ما يتعلق بالرعاية والحجز والسكن بكل احترافية وحفاوة بالغة".