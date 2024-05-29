أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة "المزرعة النموذجية"

ووجه الشكر للأعضاء السابقين على ما قدّموه من جهود خلال فترة عملهم السابقة، واطّلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لتنظيم حفل الجائزة في عامها الـ33، الأربعاء الموافق 1445/11/28هـ.