أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء لجنة جائزة "المزرعة النموذجية"

استقبل أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان "المزرعة النموذجية" المهندس سعد بن محمد السواط، وأعضاء لجنة الجائزة.
وفي بداية اللقاء هنّأ أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان، الأعضاء الجدد، بمناسبة إعادة تشكيل لجنة الجائزة، متمنيًا لهم التوفيق.
ووجه الشكر للأعضاء السابقين على ما قدّموه من جهود خلال فترة عملهم السابقة، واطّلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لتنظيم حفل الجائزة في عامها الـ33، الأربعاء الموافق 1445/11/28هـ.
ونوّه الأمير "فهد" إلى الجهود التي تبذلها اللجنة، وبما يحظى به القطاع الزراعي بالمملكة من دعم واهتمام قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، حفظهما الله.
وأكّد أهمية استحداث معايير جديدة للجائزة تسهم في تطوير الزراعة، وتنعكس على جودة المحاصيل والتميز بالإنتاج والتسويق والتصدير.
من جهته قال رئيس لجنة الجائزة المهندس سعد السواط: إن جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية، تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك، منذ انطلاق مسيرتها الممتدّة لأكثر من 33 عامًا.
وأضاف: أنها ساهمت على نحو كبير في النهوض بالقطاع الزراعي بتبوك، حتى أصبحت هدفًا لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها.