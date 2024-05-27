"الشورى" يطالب باستحداث مؤشرات واضحة للأداء المتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية

وفي قرار اتخذه مجلس الشورى خلال هذه الجلسة، دعا المجلس الهيئة السعودية للمياه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقًا إلى التوسع في إنشاء محطات تنقية المياه السطحية والجوفية، والعمل على رفع كفاءتها التشغيلية، مؤكدًا على الهيئة (المؤسسة سابقًا) التركيز على تطوير تقنيات تعدين عنصر الليثيوم من مياه الرجيع الملحي واستثمار نواتجها، مطالبًا الهيئة (المؤسسة) سابقًا دراسة نقل المياه المحلّاة إلى المناطق الداخلية في المملكة من محطات تحلية المياه المالحة الواقعة على الشواطئ المحاذية لها.