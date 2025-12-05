أكثر من 11 ألف متطوع يعززون برامج التطوع الصحي بتجمع المدينة المنورة خلال 2025 م

وأوضح تجمع المدينة أن العام شهد تنفيذ 577 فرصة تطوعية شارك فيها 11302 متطوع ومتطوعة، قدّموا 577931 ألف ساعة تطوعية، مما انعكس على استفادة ما يزيد عن 759 ألف مستفيد من المرضى والزوار والمجتمع كما بلغت القيمة الاقتصادية للعطاء التطوعي أكثر من 37 مليون ريال، بما يعكس حجم الأثر الإنساني والاجتماعي الذي صنعه المتطوعون.