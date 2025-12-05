أكثر من 11 ألف متطوع يعززون برامج التطوع الصحي بتجمع المدينة المنورة خلال 2025 م

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن مواصلة تعزيز برامج التطوع الصحي خلال عام 2025، وذلك من خلال تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات التطوعية التي أسهمت في دعم الخدمات الصحية وخدمة المجتمع في مختلف المواقع والتخصصات.
وأوضح تجمع المدينة أن العام شهد تنفيذ 577 فرصة تطوعية شارك فيها 11302 متطوع ومتطوعة، قدّموا 577931 ألف ساعة تطوعية، مما انعكس على استفادة ما يزيد عن 759 ألف مستفيد من المرضى والزوار والمجتمع كما بلغت القيمة الاقتصادية للعطاء التطوعي أكثر من 37 مليون ريال، بما يعكس حجم الأثر الإنساني والاجتماعي الذي صنعه المتطوعون.
وبيّن التجمع الصحي أن الفرص التطوعية شملت ثلاثة مسارات رئيسية هي: العلاجية، والوقائية، والخدمات المساندة، حيث أسهمت هذه المسارات في تعزيز جودة الرعاية الصحية، ودعم المبادرات التوعوية، وتقديم خدمات ميدانية مساندة أسهمت في تحسين جودة الحياة داخل المجتمع.
وأشار تجمع المدينة الصحي إلى أن برامج التطوع تأتي ضمن استراتيجيته في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المتطوعين من الإسهام في دعم منظومة التحول الصحي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جانب التطوع والقطاع الصحي.