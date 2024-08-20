48 ْمئوية.. "حفر الباطن والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.