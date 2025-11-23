مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة أفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026 بحسب تصنيف نيوزويك وستاتيستا

في خطوة تُعزّز حضور مجموعة فقيه للرعاية الصحية كأحد أبرز روّاد الرعاية الصحية في المنطقة، تم إدراج مستشفيات د.سليمان فقيه في جدة والرياض ضمن قائمة نيوزويك بالتعاون مع Statista لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك في ستة تخصصات رئيسية هي: طب الأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، وطب القلب، وطب الأورام، وطب الجهاز الهضمي.