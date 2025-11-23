مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة أفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026 بحسب تصنيف نيوزويك وستاتيستا

في خطوة تُعزّز حضور مجموعة فقيه للرعاية الصحية كأحد أبرز روّاد الرعاية الصحية في المنطقة، تم إدراج مستشفيات د.سليمان فقيه في جدة والرياض ضمن قائمة نيوزويك بالتعاون مع Statista لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك في ستة تخصصات رئيسية هي: طب الأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، وطب القلب، وطب الأورام، وطب الجهاز الهضمي.
ويعتمد هذا التصنيف على منهجية تقييم دولية شملت آراء الخبراء والمهنيين الصحيين في المنطقة، إضافةً إلى مراجعة الاعتمادات الطبية، ونتائج المرضى المُبلغة (PROMs)، مما يعكس مستوى الثقة الكبير الذي تحظى به مستشفيات المجموعة على المستويين المحلي والإقليمي.
وقد حققت مستشفى د. سليمان فقيه – جدة تميزًا مضاعفًا ضمن هذا التصنيف، إذ جاءت في المركز الأول على مستوى المستشفيات الخاصة في المملكة في أربعة تخصصات رئيسية: طب الأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العظام، وطب الأورام.
ويبرهن هذا التقدم على الكفاءة العالية للكوادر الطبية والتمريضية، والنهج القائم على الابتكار والتحسين المستمر، إضافةً إلى الاستثمار المتواصل في أحدث التقنيات الطبية والبنى التحتية المتقدمة.
ويعكس إدراج مستشفيات المجموعة في جدة والرياض ضمن التخصصات الستة التزام مجموعة فقيه بتقديم رعاية صحية متخصصة بمعايير عالمية، وتعزيز قدراتها في مختلف التخصصات الطبية من خلال منظومة متكاملة تشمل المستشفيات والمراكز التخصصية والمؤسسات التعليمية والطبية الداعمة، ما أسهم في ترسيخ مكانة المجموعة كجهة رائدة في تطوير الخدمات الصحية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يمثل ثمرة جهود فرقنا الطبية والإدارية، ويؤكد التزام المجموعة المستمر بالارتقاء بمعايير جودة الرعاية الصحية في المملكة. هذا التصنيف الدولي يحفزنا على مواصلة الاستثمار في الكفاءات والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور مجموعة فقيه كمنظومة صحية رائدة تضع صحة المريض وراحته في صدارة أولوياتها.”
يُذكر أن مستشفى د. سليمان فقيه تأسس عام 1978 على يد الدكتور سليمان فقيه -رحمه الله-، واستطاع منذ ذلك الحين ترسيخ مكانته الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بالمملكة العربية السعودية.