الأسبوع المقبل.. أجزاء واسعة من المملكة تواعد بموجة برد شديدة من أصول قطبية

تتزايد المؤشرات على تأثر أجزاء واسعة من المملكة، وخاصة الشمالية منها، باندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تعتبر الأولى من نوعها لهذا الموسم.
وذكر موقع "طقس العرب" أنه من المتوقع تأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية تدريجياً خلال الأسبوع القادم باندفاع كُتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تبدأ بالتأثير على القطاع الشمالي من المملكة ومنطقة حائل خلال يومي الإثنين والثلاثاء.
وقال الموقع: يتوقع أن يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول الـ 15 درجة مئوية في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، أما ليلاً فيزداد تدفق الرياح الباردة نحو المنطقة، ويتحول الطقس ليصبح شديد البرودة، مع درجات تتراوح ما بين 2 - 4 درجات مئوية للمرة الأولى هذا الموسم.
وأضاف أن العاصمة الرياض لن تكون بعيدة عن تأثير هذه الكتلة الباردة، حيث بدأ التأثير الفعلي لموجة البرد على العاصمة اعتباراً من مساء وليل الأربعاء، على أن يستمر تأثيرها على الرياض حتى نهاية الأسبوع، تترافق بدرجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 18-19 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلاً إلى حوالي 10 درجات مئوية، مع سيطرة أجواء باردة بوجه عام.
ومن الضروري استخدام وسائل التدفئة الآمنة والانتباه من ارتفاع فرص الاصابة بامراض البرد بسبب الانخفاض الحاد على الحرارة.