ضَبْط قائد حافلة غير سعودية يسير بسرعة جنونية بين مسارات الطرق بمكة المكرمة

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة، تجاوبًا مع "سبق"، قائد حافلة، تحمل لوحات غير سعودية؛ يسير بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات مع استخدام أبواق الحافلة والأنوار العالية؛ ما تسببت بإرباك قائدي المركبات على طريق الملك فيصل باتجاه جبل النور، مع استخدام المسار الأيسر بسرعة تتجاوز السرعة المحددة على الطريق ذاته.