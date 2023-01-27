محليات

ضَبْط قائد حافلة غير سعودية يسير بسرعة جنونية بين مسارات الطرق بمكة المكرمة

تجاوبًا مع "سبق".. وتسببت بإرباك قائدي المركبات وتمت إحالتها لهيئة الجزاءات المرورية
حافلة تحمل لوحات غير سعودية تسير في طريق الملك فيصل بمكة
حافلة تحمل لوحات غير سعودية تسير في طريق الملك فيصل بمكة
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة، تجاوبًا مع "سبق"، قائد حافلة، تحمل لوحات غير سعودية؛ يسير بسرعة عالية، ويتنقل بين المسارات مع استخدام أبواق الحافلة والأنوار العالية؛ ما تسببت بإرباك قائدي المركبات على طريق الملك فيصل باتجاه جبل النور، مع استخدام المسار الأيسر بسرعة تتجاوز السرعة المحددة على الطريق ذاته.

وكان قائد الحافلة يناور بحافلته، وتدخلت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة على الفور بعد تلقِّي بلاغ "سبق" عن مناوراته، وضبطته في الطريق نفسه قبل وصوله لوجهته، وطبَّقت بحقه الجزاءات حسب لوائح وأنظمة المرور بعد عرضه على هيئة المخالفات والجزاءات المرورية.

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