مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنقذ "نظر" ثلاثينية اثر حادث سقوط حامل خشبي على وجهها

تمكن مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من إجراء عملية دقيقة لإنقاذ نظر مريضة تبلغ من العمر 36 عاماً، أصيبت في العين اليسرى، نتيجة سقوط الحامل الخشبي لستارة منزلها على منطقة الوجه، الأمر الذي أفقدها القدرة على النظر بتلك العين. هذا ما أوضحه الدكتور أيمن العمودي استشاري طب وجراحة العيون رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأنه فور وصول المريضة للعيادة تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي، وإخضاعها للفحص السريري وعمل فحوصات دقيقة بالأشعة الصوتية على العين (Ultrasound) وكذلك فحص المصباح الشقي داخل العيادة، وقد كشفت النتائج أن نسبة النظر بالعين المصابة هي (نصف / 16)، والذي يعني انعدام شبه كامل للنظر، وعليه قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية عاجلة، لإنقاذ نظر المريضة عبر استخدام تقنيات متطورة.
مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعة واحدة تحت التخدير الموضعي، وتم فيها إزالة عدسة كانت مزروعة سابقاً في نفس العين، تبع ذلك استخدام جهاز الفيكو لإزالة عدسة العين الطبيعية، والعمل على تعديل انحراف زاوية الرؤية، ومن ثم تركيب عدسة متطورة ، نقلت بعدها المريضة لجناح التنويم.
وقال الدكتور أيمن العمودي أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام، إذ استطاعت المريضة في اليوم التالي للعملية النظر بصورة واضحة جداً، كما أشارت نتائج الفحص على العين بتحسن مستوى الرؤية وعودة كفاءة النظر بنسبة 6/6 ولله الحمد، وقد خرجت المريضة من المستشفى في اليوم الثالث وهي بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مراكز طب وجراحة العيون، بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب تصنف ضمن الأفضل بالشرق الأوسط، لوجود كفاءات طبية ذات خبرات علمية عالية، كما تتميز بأنها مجهزة بأحدث أجهزة طب العيون لتقديم رعاية صحية متكاملة لكل الفئات العمرية، وفي كافة التخصصات وفق أعلى المعايير.