مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنقذ "نظر" ثلاثينية اثر حادث سقوط حامل خشبي على وجهها

مشيراً إلى أن العملية استغرقت ساعة واحدة تحت التخدير الموضعي، وتم فيها إزالة عدسة كانت مزروعة سابقاً في نفس العين، تبع ذلك استخدام جهاز الفيكو لإزالة عدسة العين الطبيعية، والعمل على تعديل انحراف زاوية الرؤية، ومن ثم تركيب عدسة متطورة ، نقلت بعدها المريضة لجناح التنويم.